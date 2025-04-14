Мужчина насиловал бездомную собаку в Уральске
Жителя Уральска подозревают в зоофилии.
Сегодня, 16:40
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Сегодня, 16:40Сегодня, 16:40
180Фото: Unsplash
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по данному факту Зачаганским ОП проводятся проверочные мероприятия, передаёт BaigeNews.kz.
О факте жестокого обращения с животным стало известно благодаря очевидице.
Жительница Уральска рассказала полицейским, что мужчина совершал насильственные действия в отношении бездомной собаки.
Стражи порядка установили личность мужчины 1978 года рождения. Как оказалось, он с 1995 года состоит на учете. Официально признан недееспособным.
"В настоящее время решается вопрос о направлении его на лечение в больницу", - прокомментировали стражи порядка.
Ранее мы писали о том, как в Астане двое парней закидали лебедей камнями на Талдыколе.
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