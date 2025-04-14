После того как началась продажа билетов на долгожданный концерт Дженнифер Лопес, некоторые покупатели столкнулись с неожиданным изменением мест, передаёт BaigeNews.kz.. Те, кто приобрёл билеты в сидячие сектора, получили вместо них ваучеры на танцпол. Этот непредвиденный поворот вызвал массу недовольства и вопросов со стороны зрителей, обратившихся к организаторам и сервису Ticketon.

Основатель Ticketon.kz Алексей Ли выступил с официальным заявлением по поводу сложностей, возникших при продаже билетов на концерт Дженнифер Лопес в Астане.

В результате одного технического сбоя в системе продаж возникла целая лавина проблем, которая затруднила работу компании и вызвала волну обращений от клиентов. Представители компании заявили, что несмотря на все усилия, из-за специфики работы и нехватки времени, многие задачи сейчас решаются в ручном режиме.

Как признала руководство, такой подход не является масштабируемым на более высокие объемы и операторы, работавшие по 48 часов без сна, нуждаются в отдыхе. "Не всегда точные коммуникации могут привести к огромному числу запросов, что, конечно, замедляет процесс обработки", — отметили в компании.

По словам представителей компании, возможно, было бы проще с первого дня вернуть деньги всем клиентам и перезапустить продажи, но в пятницу было принято решение работать над каждым случаем индивидуально и "спасти" ситуацию для каждого клиента.

"Да, это наш факап. Да, не только технический, но и управленческий и коммуникационный. Мы понимаем всю тяжесть ситуации", - призналась в официальном сообщении руководитель компании Виктория Торгунакова.

По информации из компании, большая часть заявок уже обработана, и с утра будет сделано обновление по официальному статусу ситуации. В случае, если не удастся найти решение для всех, клиентам вернут деньги на карты, а также предложат компенсацию в виде сертификатов на сумму 50% от стоимости услуги.

Компания продолжает работать над улучшением ситуации и надеется на понимание со стороны клиентов, при этом не исключая дополнительных решений для улучшения работы с обращениями в будущем.

Ранее мы сообщали, что около 200 человек сможет бесплатно попасть на концерт Дженнифер Лопес в Астане. К слову, селебрити обратилась к фанатам из Казахстана.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Астане состоится 1 августа 2025 года. Это будет первое выступление суперзвезды в Казахстане, и ажиотаж вокруг события не утихает с момента анонса.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.

Билеты на концерт ДжейЛо разошлись с рекордной скоростью — за 4 часа 30 минут после старта продаж сервис объявил: "Аншлаг!.

Однако настоящий спектакль развернулся не только на сцене, но и в онлайн-объявлениях. Уже спустя считаные часы после старта продаж билеты появились на OLX и других платформах. Продавцы просят за вход на шоу от 50 до 100 тысяч тенге, предлагая как стандартные билеты, так и фан-пропуска.