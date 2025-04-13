В Уральске в неприятную ситуацию попал путешественник из США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

На помощь заблудившемуся иностранному гражданину пришли патрульные полицейские Дамир Казиханов и Нурсултан Имангазин.

"Американец по имени Конор, автопутешественник из штата Монтана, прибыл в Уральск в рамках своего маршрута. Не зная города, он сбился с пути. Сотрудники полиции оперативно среагировали, оказали содействие и сопроводили его до нужного места", — рассказали правоохранители.

Конор выразил признательность полицейским за профессионализм, вежливость и готовность прийти на помощь.

Как выяснилось, Конор — известный блогер. Дома он оставил всё и отправился в кругосветку. Мужчина уволился с работы, продал дом и весной 2023 года купил Lamborghini Urus. Он сделал всё, чтобы машина была пригодна для жизни. Кстати, в ней он и ночует.

СМИ писали, что в авто, помимо спального места, есть даже небольшая плитка, фильтр для воды и холодильник. А ещё с собой американец возит небольшую палатку на случай, если на улице будет тепло.

Цель Коннора — побывать во всех странах мира, пока планка остановилась на 32. Недавно блогер приезжал в Беларусь и Россию. Дальше в планах — Узбекистан и, возможно, Северная Корея. Все свои поездки блогер транслирует в соцсетях.