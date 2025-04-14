Завершен осенне-зимний период, а также начата подготовка к масштабному обновлению инфраструктуры и развитию "зеленой" энергетики, передаёт BaigeNews.kz.

Для прохождения осенне-зимнего сезона в теплоснабжении осуществлен капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин, что позволило начать процесс снижения накопленного высокого износа ТЭЦ и тепловых сетей.



Принятые меры позволили снизить количество технологических нарушений на электростанциях на 27% (с 1 070 до 782 случаев), а случаи несоблюдения температурного графика - на 67% (с 215 до 65).

В ходе проведенной работы по 12 ТЭЦ изменились показатели: 9 перешли из "красной" зоны в "желтую", а 3 - из "желтой" в "зеленую". В результате в "красной" зоне осталось 10 ТЭЦ (было 19), в "желтой" - 17 (было 11), в "зеленой" - 10 (было 7). Среди них - Экибастузская, Усть-Каменогорская, Жезказаганская, Балхашская, Атырауская, Риддерская, Кентауская и другие станции. Особое внимание уделялось работе ТОО "МАЭК", теплосетям Актау, а также ТЭЦ в Степногорске, Темиртау.

В 2024 году введено 771 МВт новых мощностей, включая восстановленный блок Экибастузской ГРЭС-1 (500 МВт), новую турбину на Атырауской ТЭЦ (65 МВт) и модернизированный котел в Жезказгане (+43 МВт). Также запущены проекты ВИЭ на 163,35 МВт.

Министерством энергетики скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию, увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности, увеличен годовой лимит возвратных инвестиций. Принятые меры в 2024 году позволили увеличить финансирование ремонтных работ на 44% по сравнению с уровнем прошлого года, до 327 млрд. тенге.

Вместе с тем, начата подготовка к следующему отопительному сезону. В рамках этой работы запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин на электростанциях, часть работ уже ведется. На 66 котельных в зоне централизованного теплоснабжения запланирован ремонт и реконструкция 53 котлов.

После окончания холодов стартует обновление 17 тыс. км электросетей и 323 км теплотрасс.

В рамках Национального проекта модернизации энергетики будет обновлено 77,5 тыс. км электросетей и 1,6 тыс. км теплосетей с общим бюджетом 4 трлн тенге. До 2029 года это позволит снизить износ сетей до 45% и 42% соответственно. В сфере генерации планируется ввод 7,3 ГВт новых мощностей, включая модернизацию существующих станций и строительство новых. До 2029 года планируется завершить 29 проектов, что позволит снизить средний износ электростанций до 40%.



Также приоритетным остается развитие ВИЭ. В 2024 году 153 объекта выработали 7,58 млрд кВт·ч или 6,43% от общего производства. Введено 8 новых станций (163,35 МВт), до конца 2025 года заработают еще 9 объектов ВИЭ (455,5 МВт). К примеру, в феврале введен 1 проект ВЭС мощностью 50 МВт в Карагандинской области ТОО "Гиперборея".