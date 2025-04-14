На 1 апреля 2025 года в Казахстане насчитывается 2 миллиона 465 тысяч пенсионеров, передаёт BaigeNews.kz. Согласно обнародованным данным, средний размер совокупной пенсии (с учётом базовой и солидарной частей) составил 143 622 тенге.

Из этой суммы:

Солидарная пенсия - 95 963 тенге

Базовая пенсия - 47 659 тенге

Также стало известно, что с начала года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты уже направлено 1 трлн 44,3 млрд тенге. Из них:

337,6 млрд тенге - на базовую пенсию

706,7 млрд тенге - на солидарную

Таким образом, государство продолжает обеспечивать устойчивое финансирование пенсионной системы, несмотря на растущую нагрузку и общее увеличение числа пенсионеров.

Ранее мы сообщали, что накопительная пенсия продолжит расти в Казахстане в 2025 году.