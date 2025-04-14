Сколько на самом деле получают пенсионеры в 2025 году
С начала года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты уже направлено 1 трлн 44,3 млрд тенге.
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На 1 апреля 2025 года в Казахстане насчитывается 2 миллиона 465 тысяч пенсионеров, передаёт BaigeNews.kz. Согласно обнародованным данным, средний размер совокупной пенсии (с учётом базовой и солидарной частей) составил 143 622 тенге.
Из этой суммы:
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Солидарная пенсия - 95 963 тенге
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Базовая пенсия - 47 659 тенге
Также стало известно, что с начала года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты уже направлено 1 трлн 44,3 млрд тенге. Из них:
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337,6 млрд тенге - на базовую пенсию
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706,7 млрд тенге - на солидарную
Таким образом, государство продолжает обеспечивать устойчивое финансирование пенсионной системы, несмотря на растущую нагрузку и общее увеличение числа пенсионеров.
Ранее мы сообщали, что накопительная пенсия продолжит расти в Казахстане в 2025 году.
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