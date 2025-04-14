Уголовное дело в отношении основателя АО "Банк Астаны" Олжаса Тохтарова рассматривается в суде, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила прокурор Айжан Аймаганова на своей странице в Instagram.

"В настоящее время в суде по уголовным делам рассматривается уголовное дело в отношении основателя "Банка Астаны" (Олжаса Тохтарова - прим.Ред.). Проведены судебные прения, где нами суд ориентирован на назначение наказания в виде лишения свободы. Я хочу отметить, что осуждается данное лицо заочно", - заявила Аймаганова.

Тохтаров проходит по делу заочно - он, по словам прокуратуры, скрывается от органов уголовного преследования. Как уточнил заместитель прокурора Астаны Азамат Ермаханов, один из фигурантов дела был обнаружен по линии Интерпола в одной из западных стран.

Напомним, 25 сентября прошлого года агентство по противодействию коррупции официально вызвало Тохтарова на допрос, однако, по информации СМИ, он уже тогда находился за рубежом.

Что именно инкриминируется основателю некогда активно развивавшегося банка - пока не раскрывается. Однако факт того, что дело дошло до суда, да ещё и с требованием реального срока, говорит о серьёзности обвинений.