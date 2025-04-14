В Академии Национальной гвардии Казахстана в городе Петропавловск произошёл конфликт между курсантами, который перерос в массовую драку. Информация о происшествии появилась в социальных сетях и быстро распространилась, передаёт BaigeNews.kz.

По разным данным, в конфликте участвовали от 20 до 40 человек. В числе участников упоминаются первокурсники, в том числе иностранные граждане из Таджикистана, которые обучаются в академии на основании межгосударственных соглашений.

По информации пресс-службы учебного заведения, в результате инцидента несколько человек получили лёгкие телесные повреждения — ссадины и гематомы. Госпитализация никому не потребовалась, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

Академия Нацгвардии заявила, что проводится внутреннее расследование, обстоятельства выясняются. Другие детали пока не раскрываются.

Академия была основана в 1997 году и с 2022 года носит статус высшего учебного заведения Национальной гвардии Казахстана. Это единственное в стране военное учебное заведение, готовящее офицеров по восьми специальностям, в том числе для иностранных государств.

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