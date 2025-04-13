Пользователи, столкнувшиеся с техническим сбоем при покупке билетов на концерт Дженнифер Лопес в Астане, получат компенсацию — всем вернут комиссию сервиса, некоторым повысят класс билета, а около двухсот человек смогут посетить мероприятие бесплатно. Об этом сообщил сооснователь платформы Ticketon Алексей Ли на своей странице в соцсети Threads, передаёт BaigeNews.kz.

Он принёс извинения казахстанцам за неудобства.

"Это был не просто сбой, а удар по доверию. И нам не всё равно", — написал Ли, отметив, что часть зрителей, чьи заказы могли "задвоиться", получат либо апгрейд за счёт компании, либо — в случае понижения категории — полное возмещение и бесплатное посещение концерта.

По его словам, сервис оказался не готов к ажиотажу: несмотря на трёхкратное увеличение серверов, ресурс не справился с потоком пользователей, желающих попасть на концерт суперзвезды. После экстренной остановки продаж команда вручную проверяла заказы, исключала дубли и перекупщиков. Тем, чьи покупки прошли корректно, уже начали рассылать ваучеры. Остальным пообещали завершить процесс в ближайшее время.

Алексей Ли также отметил, что сбой стал толчком к ускорению запуска новой версии сайта и приложения, который ранее планировался на сентябрь.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Астане состоится 1 августа 2025 года. Это будет первое выступление суперзвезды в Казахстане, и ажиотаж вокруг события не утихает с момента анонса.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.

Билеты на концерт ДжейЛо разошлись с рекордной скоростью — за 4 часа 30 минут после старта продаж сервис объявил: "Аншлаг!.

Однако настоящий спектакль развернулся не только на сцене, но и в онлайн-объявлениях. Уже спустя считаные часы после старта продаж билеты появились на OLX и других платформах. Продавцы просят за вход на шоу от 50 до 100 тысяч тенге, предлагая как стандартные билеты, так и фан-пропуска