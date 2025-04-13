В результате землетрясения в Таджикистане погиб трёхлетний ребёнок
В момент подземных толчков обрушилась стена жилого дома, малыш оказался под завалами.
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В Таджикистане в результате сильного землетрясения погиб трехлетний ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны.
По данным ведомства, трагедия произошла в одном из сел Раштского района — в момент подземных толчков обрушилась стена жилого дома, под завалами оказался ребенок. Его не удалось спасти.
Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в Таджикистане утром 13 апреля. В эпицентре — в Раштском районе — сила землетрясения достигала 5 баллов, в столице страны Душанбе ощущались колебания силой до 3 баллов.
По предварительным данным, в результате стихии в Раштском районе повреждены 17 жилых домов и одна школа. В соседнем Таджикабадском районе пострадали еще 12 домов и несколько хозпостроек. На местах работают спасательные службы, к ликвидации последствий подключены руководство КЧС и специальные комиссии.
Сейсмологи отмечают, что течение дня были зафиксированы еще два афтершока магнитудой до 4 баллов.
Напомним, землетрясение в Таджикистане почувствовали и жители южных регионов Казахстана. Подземные толчки в 2-3 балла ощущались в 32 населённых пунктах.
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