В Таджикистане в результате сильного землетрясения погиб трехлетний ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны.

По данным ведомства, трагедия произошла в одном из сел Раштского района — в момент подземных толчков обрушилась стена жилого дома, под завалами оказался ребенок. Его не удалось спасти.

Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в Таджикистане утром 13 апреля. В эпицентре — в Раштском районе — сила землетрясения достигала 5 баллов, в столице страны Душанбе ощущались колебания силой до 3 баллов.

По предварительным данным, в результате стихии в Раштском районе повреждены 17 жилых домов и одна школа. В соседнем Таджикабадском районе пострадали еще 12 домов и несколько хозпостроек. На местах работают спасательные службы, к ликвидации последствий подключены руководство КЧС и специальные комиссии.

Сейсмологи отмечают, что течение дня были зафиксированы еще два афтершока магнитудой до 4 баллов.

Напомним, землетрясение в Таджикистане почувствовали и жители южных регионов Казахстана. Подземные толчки в 2-3 балла ощущались в 32 населённых пунктах.