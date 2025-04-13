Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в хорватском городе Осиек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В финале упражнений на перекладине ему не было равных — судьи оценили его выступление в 14,666 балла, что принесло ему заслуженное первое место.

Для Милада это уже вторая награда на этапе в Осиеке. Ранее он стал бронзовым призёром в вольных упражнениях. В финале на перекладине Карими опередил Александра Мякинина из Израиля и Чени Се из Китая, занявших второе и третье места соответственно.

Успешным выступление в Хорватии стало и для других казахстанских спортсменов. В частности, Нариман Курбанов пополнил копилку сборной бронзой в упражнении на коне. Всего казахстанская команда завоевала три медали.