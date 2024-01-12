  • 12 Января, 21:17
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Казахстан и Япония развивают партнерство в энергетике

Сегодня, 20:39
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Фото: gov.kz Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39
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Фото: Фото: gov.kz

Алмасадам Саткалиев встретился с вице-министром экономики, торговли и промышленности Японии Кодзуки Ресукэ, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества с использованием энергетических ресурсов и технологий, включая энергосбережение и возобновляемые источники энергии.

Сегодня Казахстан и Япония успешно сотрудничают в области добычи нефти и газа, реконструкции существующих нефтеперерабатывающих заводов, создают совместные предприятия в сфере добыче урана, а также использования японских технологий в энергетических объектах.   

Важными направлениями для Казахстана являются увеличение инвестиций в добычу полезных ископаемых, переориентация нефтегазового сектора от сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, а именно развитие нефтегазохимии, развитие сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии.  

Отметим, 9 января этого года Алмасадам Саткалиев и министр экономики, торговли и промышленности Японии Кен Сайто подписали меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития. Документ направлен на укрепление взаимного сотрудничества с использованием энергетических ресурсов и технологий, включая энергосбережение и возобновляемые источники энергии, соответствующие целям Парижского соглашения.

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