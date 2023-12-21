Казахстан и Саудовская Аравия договорились об открытии прямого авиасообщения по маршруту Алматы – Эр-Рияд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Решение достигнуто в рамках визита заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Саудовскую Аравию для участия в 6-ом заседании Казахстанско-саудовской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Полёты между странами будут выполняться саудовской авиакомпанией FlyNas с весенне-летнего сезона 2024 года с частотой семь рейсов в неделю.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан откроет инновационный хаб в Саудовской Аравии. Кроме того, представители двух государств подписали Соглашение об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/специальных паспортов.