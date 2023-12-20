Казахстан откроет инновационный хаб в Саудовской Аравии
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Казахстан и Саудовская Аравия намерены открыть совместный инновационный хаб. Такое решение было принято в рамках 6-ого заседания межправительственной Комиссии Казахстан - Саудовская Аравия в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
В министерстве отметили, что создание совместного инновационного хаба в Эр-Рияде станет основным расширением поддержки международного продвижения казахстанских IT-решений и стартапов на мировых рынках, в частности, в арабских странах.
Инновационный хаб будет служить для привлечения талантливых предпринимателей и инновационных стартапов из Казахстана в Саудовскую Аравию и поддержке их переезда и расширения бизнеса в этом регионе посредством предоставления первоначальных инвестиций от венчурных фондов, программ инкубации и акселерации, обмена опытом и ценными знаниями в этой отрасли.
"Мы приглашаем саудовскую сторону объединить усилия в создании инновационного центра, где мы сможем поделиться совместным опытом и вместе предпримем шаги для создания динамичной межрегиональной технологической экосистемы", - отметил первый вице-министр Минцифры Каныш Тулеушин.
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