Казахстан откроет инновационный хаб в Саудовской Аравии

Казахстан и Саудовская Аравия намерены открыть совместный инновационный хаб. Такое решение было принято в рамках 6-ого заседания межправительственной Комиссии Казахстан - Саудовская Аравия в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В министерстве отметили, что создание совместного инновационного хаба в Эр-Рияде станет основным расширением поддержки международного продвижения казахстанских IT-решений и стартапов на мировых рынках, в частности, в арабских странах.

Инновационный хаб будет служить для привлечения талантливых предпринимателей и инновационных стартапов из Казахстана в Саудовскую Аравию и поддержке их переезда и расширения бизнеса в этом регионе посредством предоставления первоначальных инвестиций от венчурных фондов, программ инкубации и акселерации, обмена опытом и ценными знаниями в этой отрасли.