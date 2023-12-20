О безвизе для дипломатов договорились Казахстан и Саудовская Аравия

Казахстан и Саудовская Аравия подписали Соглашение об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/специальных паспортов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

В рамках Казахстанско-саудовской межправительственной комиссии Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев встретился с Заместителем министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Абдуль Маджид бин Рашед ас-Самари.

Как отметили в МИД, по итогам встречи представители сторон подписали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Саудовская Аравия об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/специальных паспортов, которое внесет свой положительный вклад в укрепление двусторонних отношений.

"Данное Соглашение предусматривает отмену визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов при въезде на срок, не превышающий в общей сложности 90 дней каждые полгода. Соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу", - говорится в сообщении.

Необходимо отметить, что положения данного Соглашения не распространяются на граждан Республики Казахстан, обладающих дипломатическими и служебными паспортами и прибывающих в Королевство Саудовская Аравия с целью совершения религиозного паломничества, поскольку они должны получить визу, выданную специально для таких целей.