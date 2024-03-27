Казахстан и РФ продлевают транспортировку российской нефти в Китай ещё на 10 лет
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Мажилис ратифицировал совершённый 16 июня 2023 года в Санкт-Петербурге Протокол с поправками в казахстанско-российское межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев, представляя внесённые изменения на пленарном заседании Мажилиса, отметил, что стороны выразили взаимную заинтересованность в продлении Соглашения с 2024 года по 2033 год.
По его словам, за период с 2014 года по 2023 год общий транзит российской нефти через территорию РК в КНР составил 90 миллионов тонн. Общая выручка составила 1,3 миллиарда долларов США.
Российская сторона сообщила, что Роснефть продлила и подписала своё соглашение с СПНС о поставке 100 миллионов тонн на десятилетний период.
Итогом переговоров стал подписанный 16 июня 2023 года в городе Санкт-Петербурге Протокол о внесении изменений в Соглашение.
Протоколом предусматривается актуализация по объёмам транзита, тарифам и расчёту за транзит нефти, а также продление Соглашения на десятилетний период до 2033 года транзита российской нефти в количестве 10 миллионов тонн ежегодно, тариф на прокачку нефти утверждён на уровне 15 долларов США/тонна
"Продление Соглашения обеспечит загрузку нефтью ПНХЗ, поступающей по нефтепроводу Омск-Павлодар. Какие-либо риски отсутствуют. За период с 2024 года по 2033 год ожидаемая выручка за транзит российской нефти через территорию РК в КНР по обоим участкам составит 1,3 миллиарда долларов США", - сказал министр.
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