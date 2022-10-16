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  • Казахстан должен развиваться не путём революции: опубликовано архивное видео с Токаевым
Борт №1 Сегодня, 19:25
253
Фото: Борт №1

Казахстан должен развиваться не путём революции: опубликовано архивное видео с Токаевым

В сеть попало видео из архива 2005 года.

Телерадикомплекс Президента РК опубликовал в  TikTok ролик с высказыванием Касым-Жомарта Токаева о развитии Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан должен развиваться не путём революции —  это мое глубокое убеждение — а путём эволюции. Не случайно в Гарварде казахстанский путь развития назвали эволюционным, назвали особым путём. Поскольку мы просто не можем позволить себе подобного рода перевороты, потрясения и катаклизмы", —  заявил Касым-Жомарт Токаев в 2005 году.

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 Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял: "нашей стране следует отвергнуть недальновидную, замкнутую на себя стратегию, и устремляться в будущее". Об этом он писал в своей статье для  англоязычного издания POLITICO.

 А недавнем на саммите "Центральная Азия – Россия" лидер Казахстана представил своё видение  международного сотрудничества в непростой для мира период.

"На текущем сложном этапе мировой истории нам как никогда важно иметь ясный и позитивный образ будущего", —  подчеркнул Токаев.

Исходя интересов государств и народов, он обратил внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них.

 

 

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#Президент Казахстана
Сегодня, 19:25
253
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