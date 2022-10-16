Казахстан должен развиваться не путём революции: опубликовано архивное видео с Токаевым

Фото: Борт №1

В сеть попало видео из архива 2005 года.

Телерадикомплекс Президента РК опубликовал в TikTok ролик с высказыванием Касым-Жомарта Токаева о развитии Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан должен развиваться не путём революции — это мое глубокое убеждение — а путём эволюции. Не случайно в Гарварде казахстанский путь развития назвали эволюционным, назвали особым путём. Поскольку мы просто не можем позволить себе подобного рода перевороты, потрясения и катаклизмы", — заявил Касым-Жомарт Токаев в 2005 году.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял: "нашей стране следует отвергнуть недальновидную, замкнутую на себя стратегию, и устремляться в будущее". Об этом он писал в своей статье для англоязычного издания POLITICO.

А недавнем на саммите "Центральная Азия – Россия" лидер Казахстана представил своё видение международного сотрудничества в непростой для мира период.

"На текущем сложном этапе мировой истории нам как никогда важно иметь ясный и позитивный образ будущего", — подчеркнул Токаев.

Исходя интересов государств и народов, он обратил внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них.