"Казахский воин" уложил боксёра из Индии зверским нокаутом

Казахстанский боксер Ельшат Ныгметолла по прозвищу "Казахский воин" выступил на вечере бокса в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Ныгметоллы был боксер из Индии Сандип Кумар. Этот поединок прошел во втором наилегчайшем весе и был рассчитан на шесть раундов. Он завершился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Ельшат Ныгметолла одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере и остался непобежденным, а Сандип Кумар потерпел четвертое поражение в профи. Добавим, что Ныгметолла не дрался с марта прошлого года, когда победил единогласным решением судей филиппинского боксера Джастина Дарапа.