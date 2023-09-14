Кайрат Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге

Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

По информации ведомства, в рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие активы.

"Также К.Боранбаевым перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге. Все эти объекты будут переданы на баланс государственных органов и компаний, а денежные средства использованы для развития инфраструктуры образования", - сообщили в АФМ.

Напомним, ранее К.Боранбаевым возмещен материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге в рамках расследования по эпизоду хищения средств при импорте природного газа.