Кайрат Боранбаев признал вину и готов сотрудничать со следствием

Сегодня состоялось заседание апелляционной коллегии столичного суда по делу Кайрата Боранбаева, Романа Наханова и Таира Жанузака, передает корреспондент BaigeNews.kz с места события.

Вначале заседания судья Айсулу Сламбекова предоставила слово адвокату Боранбаева Данияру Канафину, который озвучил ходатайство.

"Сторона защиты имеет ходатайство. Мы его ранее уже заявляли. Ходатайство состоит в намерении заключить с прокурором соглашение в форме сделки о признании вины и сотрудничать с органами уголовного преследования по вопросу добровольного возмещения ущерба", – сказал он.

Прокурор Хайруллаев предложил защитникам в удобное время обсудить условия заключения процессуального соглашения.

"По процессуальному соглашению – признаю", – ответил Кайрат Боранбаев.

Судья Сламбекова попросила сделать это в ближайшее время. Стороны договорились обсудить условия сразу после заседания.

Дата следующего заседания пока неизвестна.

"Учитывая, что сейчас уже начнется стадия процессуального соглашения, мы конкретную дату вам называть не сможем. Когда уже будет готово, когда подписано, тогда соберемся", - отметила судья.

В конце заседания Боранбаев попросил судей разрешить ему пообщаться с дочерью Алимой Кайрат, которая присутствовала на суде.

"Можно потом остаться на минут 15-20. Я дочку не видел целый месяц", - сказал он.

Судья дала согласие, и встреча состоялась без СМИ.