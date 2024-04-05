Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан
Сегодня, 13:03
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Сегодня, 13:03Сегодня, 13:03
135Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В аэропорту города Ургенча Главу нашего государства встретил Президент Шавкат Мирзиёев.
В программу визита вошли неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы", - говорится в сообщении.
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