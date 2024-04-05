Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В аэропорту города Ургенча Главу нашего государства встретил Президент Шавкат Мирзиёев.



В программу визита вошли неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы", - говорится в сообщении.