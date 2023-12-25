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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург

Сегодня, 17:33
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akorda.kz Сегодня, 17:33
Сегодня, 17:33
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.

Президент Казахстана также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.

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