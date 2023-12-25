Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Сегодня, 17:33
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Сегодня, 17:33Сегодня, 17:33
107Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.
Президент Казахстана также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.
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