Карл III официально стал королём Великобритании, а Камилла — королевой

Фото: BBC

Коронация Карла III проходит в Лондоне. Новый монарх увенчан короной Святого Эдуарда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Короновали Карла III на коронационном кресле, изготовленном в 1300-м году. Ему вручили специальное облачение из ткани золотого цвета, надели корону и передали остальные регалии, в том числе меч, чтобы вершить правосудие, державу и скипетр.

Великобритания — единственная европейская страна, где сохранилась не только монархия, но и церемония коронации.

На церемонии присутствовало 2200 гостей — от глав государств до социальных работников, представители всех основных конфессий и впервые в истории — женщины-епископы.

В это время по всей стране звучали оружейные и пушечные залпы, возгласы "Боже, храни короля!", трубы, колокола.

После того, как король занял свой трон. Прозвучала присяга королю "Клянусь, что я принесу истинную верность Вашему Величеству, а также вашим наследникам и преемникам по закону. Да поможет мне Бог!" - говорит архиепископ Кентерберийский.

Принц Уильям преклонил колено и принес клятву верности своему отцу.

Затем была коронована супруга Карла — Камилла. На голову ей водрузили Корона королевы Мэри. Камилла стала королевой-консортом.

ВВС отмечает, что Карл III стал королём 15 стран. Речь идет о тех странах Британского Содружества, которые сохранили или не отказывались от монархии как от формы правления. Среди них Канада, Австралия, Новая Зеландия.

Далее король и королева проедут в Букингемский дворец, там вся семья выйдет на балкон к ожидающим их на площади перед дворцом людям.

В финале запланирован пролет группы высшего пилотажа "Красные стрелы" и самолетов королевских ВВС - вот только в Лондоне дождь, а облака по случаю торжественных событий здесь не разгоняют.

Напомним, церемония транслируется в прямом эфире.