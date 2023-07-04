Карагандинцы вложили 27 млн тенге в финпирамиды "Рассвет" и "Миллионеры 30 на 90"

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Сразу две финансовые пирамиды выявили в Карагандинской области. Их организовала жительница города по типу старой советской игры "Чёрная касса" и вела в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".

Заявления в департамент экономических расследований написали 32 человека. Хотя на деле в игре было около трёх тысяч участников.

В чате Telegram им предлагали вступить в группу по типу "кассы взаимопомощи". Отличие этих проектов от "чёрной кассы" было в том, что руководитель брала себе вознаграждение за ведение игры. Многие участники выкупали десятки и даже сотни мест, в итоге вкладывая миллионные суммы. На начальном этапе первые игроки получили крупные дивиденды.

На организатора возбудили уголовное дело по статье "создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере". Финпирамиды действовали с июня прошлого года по январь 2023. Общий ущерб на момент расследования составил 27 миллионов тенге. Женщине грозит от трёх до семи лет лишения свободы.