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kolesa.kz Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16
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Фото: kolesa.kz

Карагандинцы вложили 27 млн тенге в финпирамиды "Рассвет" и "Миллионеры 30 на 90"

Сразу две финансовые пирамиды выявили в Карагандинской области. Их организовала жительница города по типу старой советской игры "Чёрная касса" и вела в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".

Заявления в департамент экономических расследований написали 32 человека. Хотя на деле в игре было около трёх тысяч участников.

В чате Telegram им предлагали вступить в группу по типу "кассы взаимопомощи". Отличие этих проектов от "чёрной кассы" было в том, что руководитель брала себе вознаграждение за ведение игры. Многие участники выкупали десятки и даже сотни мест, в итоге вкладывая миллионные суммы. На начальном этапе первые игроки получили крупные дивиденды.

На организатора возбудили уголовное дело по статье "создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере". Финпирамиды действовали с июня прошлого года по январь 2023. Общий ущерб на момент расследования составил 27 миллионов тенге. Женщине грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

"Принцип деятельности проектов "Рассвет" и "Миллионеры 30 на 90" включал в себя привлечение денежных средств граждан в сумме от 10 тысяч до 100 тысяч тенге на срок от 30 до 35 дней с обещанием выплат в размере от 300 до 400 процентов от вложенной суммы без использования привлечённых средств на предпринимательскую деятельность, путём перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счёт взносов других", — рассказала оперуполномоченный по особо важным делам департамента экономических расследований по Карагандинской области Зарина Кусманова. 

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Сегодня, 11:16
460
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