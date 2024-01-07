Карагандинский зоопарк просит жителей сдавать свои новогодние ёлки для зверей

В Карагандинском зоопарке стартовала традиционная акция по сбору живых ёлок, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечается на странице зоопарка в Instagram, хвойные деревья украсят вольеры зверей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством.

"Главное условие: елки должны быть живые, здоровые, без украшений и мишуры. Еловыми ветками полакомятся олени, маралы, альпаки и другие. Для них ёлки становятся пищевым обогащением среды обитания. Также колючие ветки служат игрушкой и когтеточкой для Амурских тигров, Львов, рысей и других обитателей зоопарка", — говорится в сообщении.

Акция по сбору ёлок для зоопарка — ежегодная, и любители отметить Ноый год с живой елью из Караганды давно знают об этой традиции.