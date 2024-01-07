Карагандинский зоопарк просит жителей сдавать свои новогодние ёлки для зверей
Сегодня, 10:44
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Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
95Фото: pixabay.com
В Карагандинском зоопарке стартовала традиционная акция по сбору живых ёлок, передаёт BaigeNews.kz.
Как отмечается на странице зоопарка в Instagram, хвойные деревья украсят вольеры зверей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством.
"Главное условие: елки должны быть живые, здоровые, без украшений и мишуры. Еловыми ветками полакомятся олени, маралы, альпаки и другие. Для них ёлки становятся пищевым обогащением среды обитания. Также колючие ветки служат игрушкой и когтеточкой для Амурских тигров, Львов, рысей и других обитателей зоопарка", — говорится в сообщении.
Акция по сбору ёлок для зоопарка — ежегодная, и любители отметить Ноый год с живой елью из Караганды давно знают об этой традиции.
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