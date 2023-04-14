Карагандинские ветераны получат по 1,5 млн тенге ко Дню Победы

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К 78-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам в Карагандинской области выплатят по 1,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального акимата.

Как сообщили в ведомстве, сейчас в области проживают 14 ветеранов ВОВ.

Единовременную материальную помощь к 9 мая окажут и другим категориям, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны.

По 100 тысяч тенге выплатят 38 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей .

выплатят 38 бывшим . По 60 тысяч тенге получат 11 карагандинцев, работавших в период блокады в Ленинграде.

Среди получателей помощи 4138 тружеников тыла и 161 супруга погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Они получат по 30 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что в честь празднования Дня Победы 12 ветеранам, проживающим в Астане, выплатят по миллиону тенге.