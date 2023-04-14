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Сегодня, 11:38
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301Фото: inbusiness.kz
Карагандинские ветераны получат по 1,5 млн тенге ко Дню Победы
К 78-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам в Карагандинской области выплатят по 1,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального акимата.
Как сообщили в ведомстве, сейчас в области проживают 14 ветеранов ВОВ.
Единовременную материальную помощь к 9 мая окажут и другим категориям, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны.
- По 100 тысяч тенге выплатят 38 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
- По 60 тысяч тенге получат 11 карагандинцев, работавших в период блокады в Ленинграде.
Среди получателей помощи 4138 тружеников тыла и 161 супруга погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Они получат по 30 тысяч тенге.
Ранее сообщалось, что в честь празднования Дня Победы 12 ветеранам, проживающим в Астане, выплатят по миллиону тенге.
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