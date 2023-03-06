Ветеранам ВОВ в Астане выплатят по миллиону тенге

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В честь празднования Дня Победы 12 ветеранам, проживающим в Астане, выплатят по миллиону тенге. Соответствующий проект решения депутатов маслихата опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно правилам оказания социальной помощи, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне им выплатят социальную помощь в размере 67 месячных расчетных показателей или 231 150 тенге. А лицам, ветеранам труда (родители и не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне; супруга (супруг), не вступившая (вступивший) в повторный брак – по 11 месячных расчетных показателей или 37 950 тенге.

Также в 2023 году ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов планируется оказание дополнительной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, в размере 800 000 тенге и другим лицам из числа не вступивших в повторный брак вдов воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ, в размере 30 000 тенге.

"Таким образом 12 ветеранам будет выплачено 1 031 150 тенге и не вступившей в повторный брак одной вдове воина в Великой Отечественной войне 67 950 тенге. Дополнительные затраты бюджета составят 9 630 000 тенге", - говорится в документе.

Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.