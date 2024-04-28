Карагандинец убил бывшую жену на глазах у детей

В Караганде мужчина зарезал бывшую супругу на глазах у детей. Об этом в социальных сетях сообщил правозащитник Серик Беркамалов, передаёт BaigeNews.kz.

Общественник написал, что жертве было 52 года, у неё осталось двое несовершеннолетних детей. С мужем женщина развелась больше 10 лет назад, но он, по словам Беркамалова, никак не оставлял их в покое.

"В течение нескольких лет жертва обращалась в полицию, но каждый раз он оставался безнаказанным и хвастал своими связями в полиции. Старшей дочери 16, сыну 14, именно он позвонил в тот вечер в полицию пытаясь защитить мать после угроз отца убить всех и себя. Приехал наряд полиции, двое полицейских, которые приняли заявление, даже будучи свидетелями угроз и скандала, его нетрезвого состояния они не сделали ровным счётом НИЧЕГО! Уехали оставив в опасности женщину и детей наедине с абьюзером!", — написал правозащитник.

В пресс-службе департамента полиции области прокомментировали расследование.