Карагандинец убил бывшую жену на глазах у детей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде мужчина зарезал бывшую супругу на глазах у детей. Об этом в социальных сетях сообщил правозащитник Серик Беркамалов, передаёт BaigeNews.kz.
Общественник написал, что жертве было 52 года, у неё осталось двое несовершеннолетних детей. С мужем женщина развелась больше 10 лет назад, но он, по словам Беркамалова, никак не оставлял их в покое.
"В течение нескольких лет жертва обращалась в полицию, но каждый раз он оставался безнаказанным и хвастал своими связями в полиции. Старшей дочери 16, сыну 14, именно он позвонил в тот вечер в полицию пытаясь защитить мать после угроз отца убить всех и себя. Приехал наряд полиции, двое полицейских, которые приняли заявление, даже будучи свидетелями угроз и скандала, его нетрезвого состояния они не сделали ровным счётом НИЧЕГО! Уехали оставив в опасности женщину и детей наедине с абьюзером!", — написал правозащитник.
В пресс-службе департамента полиции области прокомментировали расследование.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные мероприятия. Необходимо отметить, что супруги были в разводе, но проживали вместе. Последний вызов полиции был более двух лет назад в январе 2022 года. В день убийства 25 апреля в 18:30 в полицию обратилась дочь с жалобой на родителей, которые громко выясняют отношения по поводу финансовых проблем. На момент прибытия полиции супруги пили чай. От супруги требований о выселении мужа не поступило. В отношении мужчины был составлен административный протокол, вынесено защитное предписание и уведомление о явке в суд. Со слов соседей, конфликтов, скандалов раньше не было", — говорится в сообщении.