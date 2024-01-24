Капитальные ремонты школ не проверил чиновник за крупное вознаграждение в СКО
Сегодня, 14:47
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Сегодня, 14:47Сегодня, 14:47
123Фото: baigenews.kz
Руководителя отдела образования Тимирязевского района Северо-Казахстанской области подозревают в получении взятки в размере 1,2 миллиона от подрядчика, передаёт BaigeNews.kz.
Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге сообщил, руководитель отдела образования Тимирязевского района подозревается в получении взятки через посредника в размере 1,2 миллиона тенге от представителя подрядной организации.
"Незаконное вознаграждение предназначалось за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту двух школ", - отметил Арман Тлеукенов.
Он также отметил, что с санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.
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