Капитальные ремонты школ не проверил чиновник за крупное вознаграждение в СКО

Руководителя отдела образования Тимирязевского района Северо-Казахстанской области подозревают в получении взятки в размере 1,2 миллиона от подрядчика, передаёт BaigeNews.kz.

Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге сообщил, руководитель отдела образования Тимирязевского района подозревается в получении взятки через посредника в размере 1,2 миллиона тенге от представителя подрядной организации.

"Незаконное вознаграждение предназначалось за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту двух школ", - отметил Арман Тлеукенов.

Он также отметил, что с санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.