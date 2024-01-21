Канвон-2024: Полина Омельчук добыла для Казахстана "бронзу"

В финале по шорт-треку на IV зимней юношеской Олимпиаде в Канвоне третье место заняла казахстанка Полина Омельчук, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

"Золото" завоевала китаянка Ли Ли Чжинзи с результатом 1:40.803, на втором месте — её соотечественница Янг Ян Чжинру (1:40.996).

Казахстанка Полина Омельчук взяла "бронзу" с результатом 1: 41: 600.

Таким образом, по итогам двух дней юношеской Олимпиады в копилке Казахстана имеется алтын одна золотая, одна бронзовая медали.

Напомним, первое историческое "золото" в Канвоне завоевал представитель команды Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина Илья Мизерных. С победой его поздравил президент страны.