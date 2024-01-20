Токаев поздравил Илью Мизерных с исторической победой в Олимпийских играх

Казахстанского лыжника Илью Мизерных с исторической победой в Канвоне поздравил президент страны. Об этом в социальных сетях написал пресс-секретарь главы государства, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории золотой медали для Казахстана на зимних олимпийских играх среди юношей в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Глава государства пожелал чемпиону новых побед и достижений, а также успехов другим отечественным спортсменам, участвующим в играх в Канвоне", — написал в Facebook Берик Уали.

Между тем, в министерстве туризма и спорта страны поделились видео с эмоциями первого в истории Казахстана олимпийского чемпиона среди юношей.