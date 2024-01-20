Казахстан завоевал первое "золото" юношеских Олимпийских игр

Представитель команды Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина Илья Мизерных стал победителем зимних юношеских Олимпийских игр Канвон-2024 в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

После первого прыжка на нормальном трамплине Мизерных удерживал за собой третье место. Однако вторым прыжком он улучшил свой результат, завершив выступление на итоговом первом месте.

Вторым стал австриец Никки Хамл. Лукас Лукащук из Польши показал третий результат.