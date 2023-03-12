Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена

Фото: скриншот с видео

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль "Канело" Альварес записал видео в казахском национальном костюме, передаёт BaigeNews.kz

Канело надел чапан и от имен Всемирной боксёрской организации WBC поздравил с 60-летием Ибрагима Акдрашева основателя, проутерской компании “Suleimen Promotion”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Suleimen Promotions (@suleimen_promotions_official)

Пользователи соцсетей не удержались от комментариев по этому поводу. Одни заявили, что ждут "Канело" в этом костюме на поединки в Казахстан. Другие умилялись, говоря, что "казахские и мексиканские боксёры чем-то похожи". Третьи вообще решили, что "Канело" — Найман. И очень многие писали, что искренне уважают Альвареса.

Напомним, Сауля в Казахстане стал широко известен после трилогии с Геннадием Головкиным. Первый бой состоялся в 2017 году и завершился ничьей. Второй поединок прошёл через год, "Канело" одержал победу решением судей. В третий раз "Канело" дрался с GGG в сентябре прошлого года, тогда Геннадий не смог отобрать титулы у Альвареса.

Ранее стало известно, что "Канело" начал тренировать казахстанских боксёров.