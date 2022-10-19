open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


pxhere.com Сегодня, 05:09
106
Фото: pxhere.com

Канье Уэст решил приобрести соцсеть Parler

Амерканский рэп-исполнитель Канье Уэст решил приобрести социальную сеть Parler. О достигнутой договоренности сообщила компания-владелец соцсети Parlement Technologies, передаёт BaigeNews.kz.

Указывается, что сделка будет закрыта до конца этого года.

Соцсеть Parler создана в 2018 году. Она позиционируется как альтернатива Twitter с более мягкой модерацией постов пользователей. 

Считается, что через данную соцсеть координировали свои действия участники беспорядков в здании Капитолия в январе 2021 года в Вашингтоне. Они требовали отменить результаты президентских выборов, на которых Дональд Трамп потерпел поражение. После беспорядков Google и Apple удалили приложение Parler из своих платформ, а позже восстановили его.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#соцсети #Социальные Сети
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 05:09
106
Поделитесь:
Наверх