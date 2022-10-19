Канье Уэст решил приобрести соцсеть Parler

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Амерканский рэп-исполнитель Канье Уэст решил приобрести социальную сеть Parler. О достигнутой договоренности сообщила компания-владелец соцсети Parlement Technologies, передаёт BaigeNews.kz.

Указывается, что сделка будет закрыта до конца этого года.

Соцсеть Parler создана в 2018 году. Она позиционируется как альтернатива Twitter с более мягкой модерацией постов пользователей.

Считается, что через данную соцсеть координировали свои действия участники беспорядков в здании Капитолия в январе 2021 года в Вашингтоне. Они требовали отменить результаты президентских выборов, на которых Дональд Трамп потерпел поражение. После беспорядков Google и Apple удалили приложение Parler из своих платформ, а позже восстановили его.