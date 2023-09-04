Кандидатуру Тимура Сулейменова на пост главы Нацбанка согласовал Сенат
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Сенат дал согласие на назначение Тимура Сулейменова Председателем Национального банка Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
Представление Президента на заседании Сената зачитал Руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов.
"Отметим, в соответствии с Конституцией РК согласие на назначение Президентом Председателя Национального банка принадлежит исключительно ведению Сената Парламента РК", - говорится в сообщении.
Тимур Сулейменов начал трудовую деятельность с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан" города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".
С 2009 по 2010 годы занимал должность вице-министра экономики и бюджетного планирования РК. С 2010 по 2012 годы занимал должность вице-министра экономического развития и торговли РК.
С 2016 по 2019 годы - министр национальной экономики РК;
С 2019 по 2022 годы - заместитель Руководителя Администрации Президента РК;
С 2022 по 2023 годы - первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК.
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