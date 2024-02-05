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Кандидатуру на пост премьер-министра Казахстана представит партия Amanat

Сегодня, 18:29
АВТОР
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Qazcontent Сегодня, 18:29
Сегодня, 18:29
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Фото: Qazcontent

После отставки правительства Казахстана многих волнует вопрос, кто же станет новым премьер-министром республики. О кандидатуре высказался советник – пресс-секретарь президента Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно Конституции, президент Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией Amanat. В случае одобрения глава государства вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение мажилиса парламента для дачи его согласия. В случае согласия мажилиса президент назначает на должность нового премьер-министра", - прокомментировал Берик Уали. 

После этого начнётся процесс формирования нового состава правительства РК.

Напомним, 7 февраля под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства.

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