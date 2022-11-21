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BaigeNews.kz Сегодня, 00:51
148
Сегодня, 00:51
148
Фото: BaigeNews.kz

Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой

Кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев прокомментировал итоги exit poll, согласно их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Я приложу все силы и свою жизнь на то, чтобы улучшить жизнь людей. Я поздравляю Касым-Жомарта Токаева с победой. Верю, что он будет работать на благо страны. Желаю успехов новоизбранному Главе государства на посту Президента", - сказал Дайрабаев в эфире телеканала "Хабар 24". 

Политик также подвел итоги своей агитационной компании. 

"В рамках своей избирательной компании я добился двух целей. Во-первых, мы подняли вопросы аграрной промышленности и сельских жителей в обществе. Во-вторых, расширили возможности электоральную узнаваемость партии "Ауыл". Жители ауылов верят партии "Ауыл". Мы не остановимся на этом, продолжим работу на благо развития села и сельского хозяйства", - добавил кандидат в президенты. 

Политик отметил, что будет готовится к следующим электоральным компании. Также он поздравил сельчан с днем работников сельского хозяйства.

Напомним, по данным трех экзитполов Касым-Жомарт Токаев набрал более 80 процентов голосов избирателей. 

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#Жигули Дайрабаев #выборы президента #Голосование
Ануар Абдрахманов Журналист
Сегодня, 00:51
148
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