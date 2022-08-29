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pixabay.com Сегодня, 12:29
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Фото: pixabay.com

Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

Прогноз погоды по Казахстану на период с 30 августа до 1 сентября представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики обещают в целом тёплую погоду без осадков.

"Под влиянием обширного северо-западного антициклона в предстоящие трое суток на большей части страны ожидается погода без осадков. Лишь на юге и в горных районах юго-востока республики, 31 августа-1 сентября на севере, западе Западно-Казахстанской, 1 сентября в Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются дожди, грозы, усиление ветра", - говорится в прогнозе.

Ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Днём столбики термометров на большей части страны достигнут отметки 25-35 тепла, на западе и юге - 30-38 тепла.

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#погода #Казгидромет #Погода Костаная #Погода Уральска
Сегодня, 12:29
241
Журналист

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