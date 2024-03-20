Какое наказание понесли сотрудники, допустившие побег Кудебаева

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса рассказал, какое наказание понесли сотрудники органов внутренних дел за допущение побега бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По этому делу мы проводили служебное расследование. Надзор входит в компетенцию МВД. Что собой представляет надзор? Это не следить за ним каждый день. Они должны были в определённое время приходить к нему и проверять его. В этой связи ряд сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Они не были уволены, но привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказал министр.

Напомним, Кудебаев был приговорён к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы по двум уголовным делам: о превышении власти во время январских событий 2022 года и о незаконном побеге из страны через Кыргызстан.

В сентябре прошлого года соцсети облетело фото из колонии, где за богато накрытым столом сидит компания мужчин, среди которых можно узнать осужденного на 10 лет экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева.