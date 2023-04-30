Каким будет май в Казахстане

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Синоптики "Казгидромета" рассказали о погоде в мае, передаёт BaigeNews.kz.

В первой декаде мая на севере республики произойдёт устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +10 градусов, в южных областях Казахстана в конце мая — уже через +20 градусов.

"В первой половине мая заморозки обычно прекращаются в южных и западных регионах Казахстана, а к концу месяца заканчиваются и в северных. Но в отдельные годы на западе и юго-востоке республики они могут наблюдаться до конца месяца, а в северной половине страны — даже и в июне", — отмечают синоптики.

Средняя месячная температура воздуха продолжает повышаться от апреля к маю, но уже не столь интенсивно, как в апреле. Количество осадков по многолетним данным от апреля к маю в северной половине Казахстана и в горных районах юга и юго-востока увеличивается и составляет за месяц в северной половине 21-52 миллиметров, в горных районах юга, юго-востока и востока 100-200 миллиметров. На юго-западе и в пустынных районах юга страны количество осадков уменьшается до 6-16 миллиметров.

В течение мая 2023 года на территории республики, при смене циклонов и антициклонов, будут наблюдаться, как продолжительные жаркие дни, так и дождливые и прохладные дни. С прохождением атмосферных фронтов, связанных с Южными и западными циклонами будет наблюдаться неустойчивый характер погоды с продолжительными дождями, грозами и порывистым ветром, на юге и западе Казахстана с градом и пыльными бурями.

В первой половине первой декады мая на западе, в южной половине страны прогнозируются грозовые дожди, временами сильные, а на востоке РК в первые дни мая возможен переход дождя в мокрый снег. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-25 метров в секунду.

В начале мая Северный антициклон обусловит понижение температуры воздуха на большей части республики, в ночные часы на севере, центре и востоке Казахстана, а также на севере и в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до 1-8 градусов. Однако уже с середины первой декады мая, с выходом Южного циклона, температурный фон на севере, в центре и востоке республики будет постепенно повышаться ночью от -1-10 до +5+12 градусов, днём от +5+13 до +22+30 градусов.

На юге страны в течение первой декады ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8+15 до +12+20 градусов, днём от +27+33 до +20+25 градусов; на западе РК — ночью от +15+22 до +8+13 градусов, днём от +25+33 до +17+22 градусов.

На юго-востоке РК прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +8+15 до 0,+5 градусов, днём от +15+25 до +7+15 градусов, в конце декады температурный фон вновь повысится ночью до +5+10 градусов, днём до +20+28 градусов;

Во второй и в третьей декадах мая на западе, в центре, в южной половине Казахстана, в третьей декаде месяца на севере и востоке страны с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии прогнозируется по-летнему жаркая погода — ночью воздух прогреется до +15+20 градусов, днём до +25+33 градусов.

При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до 0,+5 градусов, а в отдельные дни возможны заморозки до 1-6 градусов, днём до +8+15 градусов, в южных регионах и на западе страны ожидается спад жары, температры воздуха понизится ночью до +2+10 градусов, днём до +15+22 градусов.