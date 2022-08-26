Каким будет курс доллара в 2023 году. Прогноз участников рынка

Фото: BaigeNews.kz

Национальный банк Казахстана опубликовал результаты первого макроэкономического опроса, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Нацбанка, в опросе приняли участие 11 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов вошли профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства. В будущем список может расширяться.

Опрос планируется проводить регулярно не менее четырёх раз в год перед теми решениями по базовой ставке, которые сопровождаются публикацией прогнозов Нацбанка.

Приводим опубликованные Нацбанком итоги первого опроса по некоторым направлениям (медианное значение прогнозов респондентов).

Так, респонденты считают, что по итогам 2022 года обменный курс тенге в среднем за год ожидается на уровне 460 тенге за доллар, в 2023 году будет ослабление до 478,4 тенге, в 2024 году – до 495 тенге.

Цена на нефть марки Brent в среднем за 2022 год сложится на уровне 101 долларов за баррель, в 2023 году – 89,9 доллара за баррель, в 2024 году – 75 долларов за баррель. Ожидания аналитиков на текущий год варьируются от 90 до 110 долларов за баррель. Большинство респондентов ожидают снижение цены на нефть.

Что касается ВВП, то по оценке респондентов рост экономики Казахстана в этом году сложится на уровне 3%, в 2023 – 3,8%, в 2024 – 4%. Ожидания аналитиков на текущий год варьируются от 2,6 до 4%. В 2023 и 2024 годах аналитики ожидают восстановления экономического роста.

В декабре 2022 года респонденты ожидают инфляцию на уровне 15,1%. В 2023 году респонденты ожидают значительное снижение инфляции до 8,8% и более плавное в 2024 году до 7%.

В 2022 году респонденты ожидают базовую ставку в среднем за год на уровне 13,6%, в 2023 году – 12%, в 2024 году – 9,2%. На текущий момент базовая ставка в среднем с начала года находится на уровне 13,1%. Таким образом большинство респондентов ожидают сохранения либо повышения базовой ставки до конца года.