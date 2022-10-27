Какие страны ЕС больше всего инвестируют в Казахстан

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Европейский Союз – один из основных политических и экономических партнеров Казахстана. На долю ЕС приходится около половины казахстанской внешней торговли и накопленных иностранных инвестиций.

История дипломатических отношений началась 2 февраля 1993 года. В декабре 1993 года было открыто представительство Республики Казахстан в Европейском Союзе (Брюссель). В ноябре 1994 года открылось представительство ЕС в Алматы, а в 2007 году было передислоцировано в Астану.

Европейский Союз – один из основных политических и экономических партнёров Казахстана. На экспертном уровне между странами функционируют 3 Подкомитета: по вопросам правосудия, свободы и безопасности; по энергетике, транспорту, окружающей среде и изменению климата, а также по таможенным делам.

Первый официальный визит в Брюссель Президент Касым-Жомарт Токаев совершил 25-26 ноября 2021 года.

Первой правовой основой казахстанско-европейских отношений стало Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между РК и ЕС, подписанное 23 января 1995 г. в Брюсселе (вступило в силу 1 июля 1999 г.).

Поскольку Казахстан и ЕС после подписания СПС прошли через важные политические, экономические и социальные перемены, было решено заключить новое базовое соглашение, призванное отразить указанные изменения.

В период с июня 2011 г. по октябрь 2014 г. проводились переговоры по новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое охватывает 29 сфер взаимодействия, включая вопросы международной и региональной безопасности, торговли, инвестиций, развития инфраструктуры, а также инноваций, культуры, спорта и туризма.

12 декабря 2017 г. Европейский Парламент подавляющим большинством голосов дал согласие на заключение СРПС. Соглашение вступило в полную силу 1 марта 2020 года.

Европейский Союз является основным торговым и инвестиционным партнёром РК. На долю ЕС приходится около половины казахстанской внешней торговли и накопленных иностранных инвестиций.

Товарооборот за январь-август 2022 г. составил 26,3 миллиарда долларов, что на 43 % выше, чем за аналогичный период 2021 г. (18,4 миллиарда долларов). Экспорт составил 22,1 миллиарда долларов, импорт – 4,2 миллиарда долларов. В 2021 г. товарооборот составил 28,9 миллиарда долларов, что на 21,4% выше, чем за 2020 г. (23,8 миллиарда долларов).

"Основными товарами экспорта из РК в страны ЕС являются: нефть сырая, нефтепродукты, уран, водород, газы инертные и прочие неметаллы, ферросплавы, семена льна, титан и изделия из него, волокно хлопковое нечесаное, медь и катоды из меди, природный газ. Основными товарами импорта в РК из стран ЕС являются: лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, арматура для трубопроводов, вычислительные машины, трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов, машины посудомоечные, оборудование для заполнения и закупорки емкостей, упаковки товаров, изделия из черных металлов прочие, вакцины, сыворотки из крови, кровь, кузова для автомобилей", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Приток прямых иностранных инвестиций из ЕС за 1 полугодие 2022 г. вырос на 28% в сравнении с 1 полугодием 2021 г. и составил 14,5 миллиарда долларов. Приток ПИИ за 2021 г. составил 10,1 миллиарда долларов, что на 24,3% выше, чем за 2020 г. Основная доля ПИИ из стран ЕС приходится на Нидерланды, Бельгию, Францию, Кипр, Люксембург и Германию.

Важную роль в углублении торгово-экономических отношений играют встречи по экономическим и деловым вопросам с участием Премьер-Министра РК и Послов ЕС в Астане. Всего было проведено 9 заседаний.

27 октября Президент Казахстана встретил Президента Европейского Совета в Акорде. Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зелёной" экономики, транспорта и логистики. Лидеры обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия – Европейский Союз.