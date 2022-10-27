Президент Казахстана провёл переговоры с Президентом Европейского Совета

"Ваш визит предоставляет прекрасную возможность отметить значительные достижения по всему спектру партнёрства между Казахстаном и Европейским Союзом. В следующем году мы будем отмечать знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. Мы рассматриваем ваш официальный визит в Казахстан как ещё одно свидетельство взаимной заинтересованности в выводе наших отношений на новый уровень", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан стал первой и единственной страной в Центральной Азии, подписавшей с Европейским Союзом Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве. Он считает, что регулярные контакты на высоком уровне укрепляют возможности для развития всестороннего диалога между Казахстаном и ЕС.

В свою очередь Президент Европейского Совета Шарль Мишель поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

"Впервые мы встретились в Брюсселе, и с тех пор поддерживаем тесные контакты и работаем в различных сферах. Отмечаю важность совместной работы на региональном уровне. Рад встрече с вами для того, чтобы обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества, в том числе касающиеся изменения климата", – сказал Шарль Мишель.

В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зелёной" экономики, транспорта и логистики. Лидеры обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия – Европейский Союз.