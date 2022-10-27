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Сегодня, 10:19
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Токаев встретился с Президентом Европейского Совета в Астане
Президент Казахстана встретил Президента Европейского Совета в Акорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Касым-Жомарт Токаев в резиденции "Акорда" встретил Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл в Казахстан с официальным визитом", - говорится в официальном сообщении.
Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес. Сегодня также в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета.
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