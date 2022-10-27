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t.me/bort_01 Сегодня, 10:19
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Фото: t.me/bort_01

Токаев встретился с Президентом Европейского Совета в Астане

Президент Казахстана встретил Президента Европейского Совета в Акорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"Касым-Жомарт Токаев в резиденции "Акорда" встретил Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл в Казахстан с официальным визитом", - говорится в официальном сообщении.

Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес. Сегодня также в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета.

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#Акорда #Токаев #Президент Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:19
197
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