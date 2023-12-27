Какие политические и экономические перемены ждут казахстанцев в 2024 году

Уходящий год для Казахстана выдался насыщенным как на политические, экономические так и социальные события. В стране были проведены парламентские выборы, выборы акимов районов и городов, также появилось несколько новых министерств. Запомнился год и громкими задержаниями и судебными процессами. Каких изменений стоит ждать казахстанцам в 2024 году? Что изменится в политической жизни и в экономике? Об этом корреспондент BaigeNews.kz узнал у эксперта политолога и экономиста.

Политические изменения в Казахстане и мире

Политолог Замир Каражанов отмечает, что последние два года в стране произошли большие политические изменения. По его словам, в 2024 году переходный политический период должен завершиться. В 2024 году государству нужно сосредоточиться на повышении доходов населения, считает политолог, и для этого будут приниматься соответствующие меры.

"Рост доходов населения в последние годы замедлился. Нужно обеспечить стабильный рост экономики. В 2022 году были в этом сложности, мы не смогли преодолеть процентный барьер в экономике, мы показали обычные экономические индикаторы за последние 10 лет", - говорит политолог.

Он добавляет, что прошедшие парламентские выборы в стране в 2023 году – показатель важных политических изменений. И при этом добавляет, что в выборах акимов районов и городов областного значения должно было участвовать больше гражданских активистов.

"Поступательное развитие Казахстана будет зависеть от органов самоуправления, а они требуют доработок. Я думаю, что в ближайшие несколько лет эта тема будет актуальна. Нужно, чтобы в выборах больше участвовали гражданские активисты", - говорит политолог.

Большие надежды у казахстанцев на изменения в "АрселорМиттал", который теперь с приходом нового собственника казахстанца Андрея Лаврентьева, стал называться "Qarmet".

"Это говорит о том, что начата определенная глава. Вполне можно ожидать, что этот тренд будет продолжаться", - говорит политолог.

Что касается политических изменений в мире, то он отмечает выборы президента США, России, Украины. Также в 2024 году пройдут парламентские выборы в Иране. Их результаты повлияет на ситуацию в мире, говорит политолог.

Экономические изменения

Экономист Расул Рысмамбетов делает акцент на том, что в 2024 году в Казахстане вводится всеобщее декларирование.

"В следующем году вводится декларация, сначала для ИП, затем будет тотальное декларирование. Здесь много вопросов. Самый важный – это обеспечение безопасности персональных данных казахстанцев", - говорит эксперт.

В 2024 году также ожидается отказ от централизованного урегулирования цен на социально-значимые продукты питания и переход к адресной поддержке социально-уязвимых слоев населения.

"Это инициатива с одной стороны хорошая. Она позволяет, фермерам, производителям, партнерам больше зарабатывать. И, конечно, дает нашим производителям больше вкладываться в переработку, в производство. Однако вопрос в том, будут ли все социально-уязвимые слои населения затронуты? Цены на продукты питания немного вырастут, а это может вызвать недовольство, если будут неправильно подсчитаны количество социально-уязвимых граждан. Есть риски", - говорит эксперт.

Что касается курса тенге, то он должен укрепляться, так как в мире доллар будет слабеть из-за снижения ставки ФРС, считает экономист. По его словам, уровень инфляции в Казахстане должен держаться ниже 12 процентов, в случае, если будет сбалансированная бюджетная политика.

По его словам, в 2024 году будет реализован проект "Комфортная школа", на который будет потрачено 5 миллиардов долларов. Также в следующем году будет производиться ремонт коммунальной инфраструктуры страны.

Помимо этого со следующего года мобильные переводы казахстанцев начнут проверять. Если физическое лицо получает свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный счет, то это может быть критерием для определения признаков предпринимательской деятельности.