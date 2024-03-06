Какие мобильные переводы казахстанцев будут облагаться налогом, рассказали в Минфине

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента пояснил, сколько мобильных переводов и на какую сумму разрешат делать казахстанцам бесплатно, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В первую очередь, это количество платежей. Если он – предприниматель, и ему приходят переводы – 100 переводов. Это первый признак. Второй – если эти переводы были три месяца подряд – январь, февраль, март. Третий признак – сумма этих платежей за три месяца будет в совокупности нам давать 255 тысяч тенге", - проинформировал вице-министр.

Он объяснил, почему именно 255 тысяч тенге.

"На сегодня минимальная заработная плата 85 тысяч тенге. Три месяца – это у нас 255 тысяч тенге. В соответствии с Предпринимательским кодексом для постановки индивидуальным предпринимателям требуется получение дохода 12 минимальных заработных плат, это более миллиона тенге. Поэтому если три месяца по 85 тысяч приходит и срабатывают ещё два признака, только в том случае данные платежи будут характеризоваться как предпринимательская цель", - сказал Биржанов.

По словам вице-министра, прежде чем начислять на казахстанцев налоги, компетентные органы будут рассматривать каждый случай.