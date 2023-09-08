Как в Японии борются с прогулами в школах
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В Японии для решения проблемы роста числа прогулов в школах будут использовать роботов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на theguardian.
В японском городе Кумамото растет число прогулов учеников. Власти решают проблему современно и технологично.
Школы города Кумамото приобрели двух механических помощников, чтобы помочь детям привыкнуть к учителям и одноклассникам, а также преодолеть тревогу на уроках.
Чиновники надеются, что роботы побудят детей, отсутствующих в школе, посещать занятия дистанционно, а уже потом и ходить в школу, пишет издание.
Ожидается, что два робота, оснащенные микрофонами, динамиками и камерами, появятся в аудиториях Кумамото в ноябре, сообщает газета Mainichi Shimbun.
Студенты, обучающиеся дистанционно, будут подключены к оборудованным планшетом роботам через свои ноутбуки, что позволит им "посещать" те же уроки, что и их одноклассники, и принимать участие в дискуссиях.
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