Как в Японии борются с прогулами в школах

В Японии для решения проблемы роста числа прогулов в школах будут использовать роботов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на theguardian.

В японском городе Кумамото растет число прогулов учеников. Власти решают проблему современно и технологично.

Школы города Кумамото приобрели двух механических помощников, чтобы помочь детям привыкнуть к учителям и одноклассникам, а также преодолеть тревогу на уроках.

Чиновники надеются, что роботы побудят детей, отсутствующих в школе, посещать занятия дистанционно, а уже потом и ходить в школу, пишет издание.

Ожидается, что два робота, оснащенные микрофонами, динамиками и камерами, появятся в аудиториях Кумамото в ноябре, сообщает газета Mainichi Shimbun.

Студенты, обучающиеся дистанционно, будут подключены к оборудованным планшетом роботам через свои ноутбуки, что позволит им "посещать" те же уроки, что и их одноклассники, и принимать участие в дискуссиях.