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Как уход McDonald’s отразится на рынке труда Казахстана
В сети ресторанов McDonald’s в Казахстане работает около двух тысяч человек. Такие данные сообщил глава Центра развития трудовых ресурсов Минтруда РК Даулет Аргандыков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Он также оценил влияние ухода из Казахстана бренда McDonald’s на отечественный рынок труда.
"Ёмкость труда рынка Казахстана значительно больше, и какие-то перетоки происходят постоянно. У нас в среднем в год порядка двух миллионов человек меняют работу. На сегодня есть возможность трудоустройства. Тем более сфера услуг всегда характерна текучестью, сменяемостью кадров. Такого огромного риска для рынка не существует, рынок, безусловно, "поглотит", - сказал Даулет Аргандыков.
В случае потери работы он рекомендовал казахстанцам обратиться к электронной бирже труда enbek.kz. На сегодня там представлены до 100 тысяч вакансий. В среднем в год на ресурсе размещается 800 тысяч вакансий и 600 тысяч резюме. Причём размещают вакансии не только центры занятости, 70% - это делают напрямую сами работодатели.
"Также рекомендую постоянно повышать свою квалификацию. У нас есть площадка skills enbek, часть экосистемы биржи труда, где каждый может пройти порядка 170 онлайн-курсов. Из них 60-70% - бесплатные курсы", - заключил Даулет Аргандыков.
Ранее премьер РК Алихан Смаилов заявил, что уход McDonald’s с рынка Казахстана не связан с инвестиционным климатом или другими обстоятельствами в стране. Это напрямую связано с уходом компании McDonald’s с рынка России.
Сообщалось, что бренд McDonald's уходит из Казахстана, а созданная сеть ресторанов будет работать под новым названием. С 18 ноября 2022 года сеть McDonald’s в РК уже не обслуживает потребителей.
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