"Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана

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Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что уход бренда McDonald’s из Казахстана напрямую связан с тем, что компания покинула российский рынок, передает BaigeNews.kz. По его словам, сейчас первостепенная задача - сохранить рабочие места, которые предоставляли рестораны быстрого питания.

"Хорошо иметь в стране крупные международные бренды, так как это положительно сказывается на инвестиционном климате. Однако, польза от фастфуда для организма человека незначительная. Уход McDonald’s с рынка не связан с инвестиционным климатом или другими обстоятельствами в нашей стране. Это напрямую связано с уходом компании McDonald’s с рынка России. В рамках работы изначально сырье и полуфабрикаты обеспечивались через рынок России", - ответил Смаилов.

По его словам, ещё одной причиной ухода компании из Казахстана являются очень высокие требования к продукции.

"Чтобы доставлять в рестораны продукции, поставщик должен иметь ряд сертификатов. Важно качество продукции, также качество упаковок, в этой части есть очень строгие требования. Чтобы соответствовать всем строгим требованиям, инвестор должен выделять крупные средства и инвестировать. Однако, рынок Казахстана ограничен, поэтому и такие масштабные инвестиции не окупятся в краткосрочный период. Что сейчас я знаю, по решению этой компании - сохранить рабочие места в Казахстане. В этой компании трудятся около двух тысяч человек. Для этого, нужно продолжить работу, не используя международный бренд", - сказал премьер-министр.

Под новым брендом заведения быстрого питания смогут закупать сырье и полуфабрикаты у казахстанских производителей продукции, отметил он.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане продолжают работать другие бренды из сфера фастфуда.

"У нас другие фастфуды не уходят же, которые здесь – Burger King, Hardee's. Дело в том, что McDonald's предъявляет очень повышенные требования ко всей цепочке поставок. Это вскрывает проблемы, которые есть у нас в мясоперерабатывающей отрасли. Но она не только в мясоперерабатывающей отрасли, а во всем сельском хозяйстве. Эта тема, это вызов для того, чтобы не только развивать сельское хозяйство, а развивать его в рамках таких якорных проектов. McDonald's сам по себе якорный проект, вокруг которого формируется экосистема. Для решения этих и других вопросов планируется провести встречу с основными сельхозтоваропроизводителями", - ответил он.

По словам Жумангарин, он разговаривал с руководством компании McDonald's и предлагал всестороннюю поддержку бизнесу на территории Казахстана.