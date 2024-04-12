Как спортсмены помогают в борьбе с паводками в Казахстане

Меморандум о сотрудничестве подписал министр туризма и спорта РК с молодёжным общественным объединением "Дала қырандары", передаёт BaigeNews.kz.

Встреча по оказанию помощи для пострадавших от наводнения прошла в стенах министерства.

От лица молодёжного объединения присутствовали: борец греко-римского стиля Асхат Дильмухамедов, чемпион мира по ММА Василий Тахтай, генеральный директор ассоциации "Qazaq kuresi" Дамир Бекбосынов, директор МОО "Дала қырандары" Мади Рымжанов, со стороны министерства - министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Ербол Мырзабосынов.

В ходе обсуждения подготовки присоединения спортсменов в ряды волонтёров по оказанию помощи для пострадавших от наводнения подписан меморандум о сотрудничестве.

"Хочу поблагодарить вас за ваши поступки и намерения, упорный труд, который вы проявили в этот непростой период! Мы гордимся вами и рады сотрудничеству. Вы – лучший пример мужественности, стойкости и добродушия", - сказал министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев

Спортивная общественность совместно с общественным объединением "Дала қырандары" оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от паводков регионам страны. Также они помогают спасателям и представителям местных исполнительных органов откачивать воду, устранять переливы на дорогах и возводить насыпи.