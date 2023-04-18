Как сделать лекарства доступнее для казахстанцев

Фото: BaigeNews.kz/ Александр Шахбазов

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводит в Алматы встречу с топ-менеджерами министерств здравоохранения стран Центральной Азии. В центре внимания — выявление факторов, мешающих населению получать недорогие, но качественные сертифицированные лекарства, передаёт BaigeNews.kz.

Пандемия COVID-19 обнажила перед всем миром общую проблему – доступность лекарств для разных стран мира. Не обошло это и Казахстан, где некоторые недобросовестные компании в первые месяцы пандемии взвинтили цены на маски и антисептики, а геополитическая ситуация вызвала общий рост стоимости лекарств во вс(м мире.

Директор по системам и политике здравоохранения в странах Европейского региона ВОЗ доктор Наташа Аззопарди-Мускат сообщила, что сегодня у жителей даже самых развитых и обеспеченных стран Европы есть проблемы с доступом к лекарствам. В ходе диалога с представителями стран Восточной Европы и Центральной Азии выяснилось, что проблемы с лекарствами здесь схожи с трудностями, которые ощущают в других частях европейского региона ВОЗ.

"Среди проблем - высокие цены на новые лекарства или впервые регистрируемые в конкретной стране, скорость принятия решений о том, какое средство следует включить в обязательный список препаратов, подлежащих субсидированию или бесплатной выдаче пациентам за счёт государства, а также обеспечение безопасности поставок", - сказала Наташа Аззопарди-Мускат.

Как лекарства становятся доступнее казахстанцам

Если в стационарах Казахстана проблем с обеспечением лекарствами сейчас нет, то пациенты, которые проходят лечение амбулаторно, не во всех случаях могут получить препараты бесплатно. На решение этой проблемы требуется время.

Первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев рассказал, что в Казахстане с каждым годом увеличивают перечень лекарств, которые казахстанцы могут получить бесплатно в поликлиниках и больницах.

К примеру, в 2019 году государство выдавало бесплатные лекарства пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, только если они болеют чем-то одним из 45 нозологий (болезней), охват составлял всего 2,5 миллиона пациентов, общая сумма расходов чуть больше 80 миллиардов тенге.

С внедрением ОСМС появилось больше возможностей для финансирования закупа лекарств. В 2021 году амбулаторных больных обеспечивали бесплатными лекарствами через единого дистрибьютора по 128 заболеваниям на сумму 161,8 миллиарда тенге с охватом 3,6 миллиона человек. В 2022 году число заболеваний для амбулаторного обеспечения лекарствами выросло до 184, затрачено 224,6 миллиарда тенге с охватом 3,8 миллиона человек.

"Сегодня некоторые категории граждан с определёнными заболеваниями либо состояниями обеспечиваются лекарственными средствами бесплатно и на льготных условиях", - подчеркнул первый вице-министр здравоохранения Казахстана.

До 2025 года в рамках реализации нацпроекта "Здоровая нация" в Казахстане будет существенно повышено качество медицинской помощи и её доступность, в том числе для жителей сёл, а также увеличена доля отечественного производства лекарств и медицинских изделий. Немалую роль будет играть прогнозирование эпидемиологической ситуации и меры реагирования на ухудшение эпидобстановки.

ВОЗ оценил опыт Казахстана

Директор по системам и политике здравоохранения в странах Европейского региона ВОЗ высоко оценивает опыт Казахстана по улучшению доступности лекарств для населения, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи.

"Здравоохранение — это то, чему уделяется большое внимание на этой неделе. Мы также запустим виньетку, в которой конкретно говорится о психическом здоровье и первичной медико-санитарной помощи, и я рада видеть, например, что здесь, в Казахстане, доступ к лекарствам является частью решений правительства, и я также хотела бы поддержать действия, связанные с цифровыми технологиями, чтобы иметь возможность, например, эффективно работать в области борьбы с контрафактной продукцией, а также облегчить доступ пациентов к лекарствам, согласно рецептам", - отметила доктор Наташа Аззопарди-Мускат.

Закупом лекарств для пациентов, проходящих лечение по ГОБМП и ОСМС в Казахстане занимается единый дистрибьютор. Представитель Европейского бюро ВОЗ полагает, что это также положительно сказывается на доступности препаратов для населения.

"На самом деле, в Европейском регионе ВОЗ все больше стран вводят систему единого дистрибьютора. Такой подход позволяет концентрировать покупательную способность в одной организации. Несмотря на то, что это своего рода монополист, такой подход помогает обеспечить более сильную переговорную позицию в противовес всё более многонациональной глобальной фармацевтической отрасли. Более того, мы видим, что многие страны фактически объединяют даже свои закупочные агентства. Существует сильный элемент государственного финансирования через государственное медицинское страхование, чтобы улучшить переговорную позицию государств. Когда мы говорим о рынке лекарств даже в Европейском союзе, важно признать, что это не обычный рынок товаров, а очень специфический тип рынка, который подлежит очень сложному регулированию. Учитывая, что система здравоохранения во многих странах усиливается, увеличиваются потребности, растёт и доля государственного финансирования и госзакупок. В такой ситуации трудно применять только рыночные правила", - подчеркнула доктор Наташа Аззопарди-Мускат.

Будут ли расти цены?

BaigeNews.kz уже писал, что в Казахстане начали поэтапную отмену регулирования цен на лекарства и медицинские изделия, продаваемые в розницу (в аптеках).

В этой связи у жителей страны возникло немало вопросов по поводу доступности лекарств для тех, кто не может их получить по ОСМС.

Вице-министр здравоохранения РК поспешил успокоить соотечественников.

По его словам, сегодня из почти восьми тысяч наименований лекарственных средств и медизделий цены не регулируются только на 300-350 наименований.

"Это в основном БАДы, мази, крема, гомеопатические препараты, которые никак не влияют на лекарственное обеспечение. Конечно, в последующие годы дерегулирование цен произойдёт на более широкий ассортимент лекарств и медизделий. Но все жизненно важные лекарственные средства мы намерены оставить в рамках ценового регулирования. И, конечно, регулирование будет сохранено для всего, что закупается государством через единого дистрибьютора", - сказал Тимур Султангазиев.

В Европейском бюро ВОЗ полагают, что избежать роста цен, особенно в условиях дерегулирования, возможно за счёт открытия собственных производств лекарств. А также странам Центральной Азии Европейское бюро ВОЗ предлагает объединять закупки лекарств.

"Благодаря инвестициям в качественное, хорошее отечественное производство можно обеспечить надёжность поставок, то есть, страна не будет зависеть от курса доллара, ситуации в мире, а будет стабильно производить лекарства для себя и соседей. Также центральноазиатский регион, объединив закупки, может стать более объёмным рынком для мировой фармацевтической промышленности, повысить обеспечение качества предоставляемых лекарств, и, наконец, мы также будем говорить о таких механизмах, как надёжная оценка технологий здравоохранения, чтобы иметь возможность проверять то, что попадает на рынок", - полагает представитель Европейского бюро ВОЗ.

Объединив закупки, страны Центральной Азии, по мнению доктора, могли бы совместно закупать самые новейшие препараты для лечения рака или процедуры ЭКО.

Первый вице-министр здравоохранения РК отметил, что ведомство продолжит работу внутри страны и с коллегами из других стран, чтобы населению были доступны лекарства и медицинские изделия, и люди не тратили собственные деньги на лечение и покупку препаратов.